В Турции отреагировали на сожжение Корана в Швеции
Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отреагировал на разрешение сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме.
«Сожжение Священного Корана в Стокгольме - это явное преступление ненависти и против человеколюбия. Мы решительно осуждаем это. Разрешение этого действия несмотря на все наши предупреждения является поощрением преступлений на почве ненависти и исламофобии. Посягательство на священные ценности - это не свобода, а современное варварство», - написал Калын.
Ранее сообщалось, что власти Швеции вновь разрешили лидеру датского ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмусу Палудану публично сжечь копию Корана.