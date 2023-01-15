Пригожин пообещал отправить детей чиновников на войну
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал комментарий по поводу ситуации с отказом мэрии города Свердловск похоронить с почестями бойца ЧВК. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».
«К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО», – заявил Пригожин.
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