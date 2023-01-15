Атлыхан изрезал жену ножом в Сумгаите и скрылся
21 января около 10 часов вечера в полицию Сумгаита поступила информация о ранении Севиль Гулиевой 1964 года рождения в жилом массиве Джорат баглары.
Как сообщили в пресс-службе МВД, у полиции появились основательные подозрения в том, что ножевые ранения Гулиевой нанес ее супруг, Атлыхан Гусейнханов 1963 года рождения.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию Гусейнханова.
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