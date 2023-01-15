Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:09

Ни одна из встреч на авиабазе «Рамштайн» в Германии не привлекала к себе такого внимания, как последняя, которая прошла в минувшую пятницу. Это было связано как с повышенными обязательствами стран, которые поддерживают Украину, так и с тем, что еще накануне встречи стало ясно, что в отношениях между США и Германией образовалась трещина.

Казалось, что с началом нового года плотина, которая до сих пор существовала (военная помощь Киеву и до этого непрерывно шла, но она не касалась тяжелых вооружений) была прорвана. За день до «Рамштайна» США объявили о новой крупной партии оружия Украине на сумму 2.5 миллиарда долларов. В этом списке особое место занимают Bradley и Stryker, современные и высокоэффективные боевые машины, которые, как мы видим, поступят в приличном количестве. Как бы то ни было, главное, что ожидали от встречи 50 стран, которые участвуют в коалиции, – это решение Берлина в отношении поставок cвоих танков Leopard 2. Однако правительство Германии отказалось принимать такое решение в Рамштайне, чем вызвало нескрываемое разочарование союзников, и, прежде всего, США. Позиция Берлина была известна заранее — Германия не хотела быть первой, кто поставит эти танки Украине. «Это должны быть согласованные действия,- говорила она союзникам. - Покажите нам пример и, может быть, мы к вам присоединимся». Адресатом этого послания были, конечно, США, у которых большое число танков Abrams, на получение которых рассчитывали украинские власти, как и на танки Leopard 2. Но американцы мотивируют свой отказ тем, что их танки чрезвычайно сложны в эксплуатации и к тому же используют слишком дорогое топливо. А вот немецкие машины гораздо легче в освоении и лучше приспособлены для украинских условий.

Но пока найти взаимопонимания не получилось. «Танковый вопрос расколол союзников Украины», - констатирует Washington Post. И это происходит впервые с начала военного конфликта в Украине. Нерешительность Германии некоторые западные аналитики объясняют историческим комплексом. Мол, немецкие танки вновь пойдут по земле Украины, как это было во время Второй Мировой Войны, а для канцлера Шольца это «красная черта». Однако другие видят в этой позиции просто «стратегическую робость» нынешних немецких властей. Разногласия между Германией и США пытается, как может, сгладить новый немецкий министр обороны Борис Писториус. «Сейчас мы не можем сказать, когда будет принято решение о поставках танков Leopard 2», — заявил он по окончанию встречи в Рамштайне. В то же время Писториус сказал, что он дал указание военным провести тщательное расследование того, сколько танков и когда сможет поставить его страна.

То есть, как пишет на своем сайте американское National Public Radio, «вопрос о поставках танков отнюдь не снят с повестки дня». Неожиданно мощный голос в защиту этих поставок раздался со Всемирного экономического форума в Давосе. На прошлой его встрече украинская тема прозвучала весьма глухо. Сейчас мировая элита не просто кричит, а вопит: «Дайте танки Украине!». Как считает отставной американский генерал Бен Ходжес, с полученными танками украинским ВСУ удастся создать высокопрофессиональную армию численностью в 10-15 тысяч человек. Ее главной задачей, полагает генерал, один из ведущих в США комментаторов военной ситуации в Украине, - перерезать российские войска в районе Мелитополя, чтобы затем начать готовиться к захвату Крыма, что является приоритетной задачей для Киева. Для этого, считает Бен Ходжес, США следует передать Украине дроны Gray Eagle и системы дальнобойного огня ATACMS, дальность стрельбы которых достигает 300 километров. До сих пор Вашингтон отказывался соглашаться на такие поставки, считая, что это приведет к эскалации со стороны России. Однако сейчас опасения «эскалации» постепенно рассеиваются: куда же еще больше?