Американские военные заявили о гигантских потерях российской армии

Количество потерь российских войск на войне в Украине может достигать 188 тысяч человек. Такие данные приводит британский таблоид The Sun, ссылаясь на источники в разведке США.

По информации СМИ, такое количество американские военные представили союзникам во время заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Кроме того, они насчитали около 2000 российских танков, уничтоженных или захваченных армией Украины с начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Как отмечает The Sun, цифра значительно превосходит официальное количество в 100 тысяч российских военных, убитых, раненых и дезертировавших с прошлого февраля на территории Украины, которое в конце 2022 года объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По подсчетам Генерального штаба ВСУ, потери России по состоянию на 21 января составили 120 160 личного состава и 3140 танков.

В комментарии The Sun генерал армии США Марк Милли признал, что в российской армии уже «огромное количество жертв». Он не назвал точную цифру, но отметил: она уже «значительно превышает 100 000 человек». Таблоид добавил, что другие источники в сфере обороны подтвердили данные о потерях ВС РФ на уровне 188 тысяч человек.

20 января состоялось заседание Контактной группы в формате «Рамштайн-8». Страны-союзники согласились передать Украине бронетехнику, системы ПВО, ракеты, гаубицы, снаряды, вертолеты и комплексы ПВО. Однако Киеву не удалось договориться о поставках танков Leopard 2.