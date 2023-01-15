Санду допустила отказ Молдовы от нейтралитета

Президент Молдовы Майя Санду 20 января в интервью изданию Politico допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в НАТО.

«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или мы должны быть частью более крупного альянса», - сказала Санду.

Она подчеркнула, что отказ от нейтралитета должен произойти посредством демократического процесса.

При этом, как отмечается в статье, «вопиющим препятствием» для вступления Молдовы в НАТО является присутствие российских военных на территории страны.

Согласно Конституции Молдовы, страна обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках плана партнерства.