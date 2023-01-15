Патриарх Кирилл призвал прихожан ехать в Украину

«И если мы говорим, что церковь - со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих», - сказал патриарх на братской трапезе с духовенством Москвы по случаю праздника Крещения Господня.

Текст его обращения опубликован в субботу на сайте Московского патриархата.

Церковь уже многое делает для помощи военнослужащим, однако этого еще недостаточно, добавил патриарх Кирилл. Как он заключил, «настало время, когда мы должны быть вместе с нашим страждущим народом и в первую очередь с теми, кто ценой жизни защищает наших православных людей на Донбассе».