Соратник Эрдогана против утверждения кандидатуры Швеции в НАТО

Тот факт, что шведская администрация позволила датскому политику сжечь Коран перед посольством Турции в Стокгольме, является не только скандалом, но и яркой демонстрацией и конкретным примером зверства и вандализма, об этом заявил председатель турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.

«Позволить сжечь Коран так же отвратительно и примитивно, как и сжечь его. Как Партия националистического движения, мы проклинаем правительство Швеции и провокаторов, которые посягают на наши священные атрибуты, организуют периодические нападения на них и не знают границ в турецкой и исламской вражде. Швеция извиниться за эту ошибку перед турецким и исламским обществами. Абсурдно не только быть союзником в НАТО, но и устанавливать политико-дипломатические отношения со страной или государствами, ненавидящими наши национальные и моральные ценности», - подчеркнул он.

Бахчели заявил, что в этих условиях членство Швеции в НАТО не будет утверждено Великим национальным собранием Турции.