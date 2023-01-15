Американский эксперт предрек столкновение армий России и США

Заявления министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли в немецком Рамштайне означают прямую готовность США к наступлению на российскую армию. Такой вывод сделал эксперт в области геополитики и экономики Андре Деймон.

«По мере того, как в ближайшие месяцы возникнут огромные проблемы, связанные с новой американской стратегией, и по мере роста числа погибших среди украинских войск неизбежно возникнет потребность в прямом развертывании войск НАТО в войне», - написал Деймон в своем материале для World Socialist web Cite. По его мнению, это будет значить, что американская и российская армии станут первыми в истории ядерными государствами, перешедшими в прямое столкновение.