Офис Зеленского раскритиковал партнёров Киева

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал партнёров Киева по формату Рамштайн за «нерешительность».

«Вы всё равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: не существует иного варианта окончить войну, кроме поражения РФ. Но сегодняшняя нерешительность убивает ещё больше наших людей. Каждый день промедления - это смерти украинцев. Давайте быстрее!», - написал он на своей странице в твиттере.