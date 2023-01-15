Офис Зеленского раскритиковал партнёров Киева
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал партнёров Киева по формату Рамштайн за «нерешительность».
«Вы всё равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: не существует иного варианта окончить войну, кроме поражения РФ. Но сегодняшняя нерешительность убивает ещё больше наших людей. Каждый день промедления - это смерти украинцев. Давайте быстрее!», - написал он на своей странице в твиттере.
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