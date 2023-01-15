Президент Болгарии призвал не поставлять оружия Украине

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что продолжающаяся военная помощь Украине «может привести к глобальному конфликту», и призвал не поставлять вооружение Киеву.

«Самая важная ценность - мир и человеческая жизнь. Поставка оружия (Киеву) означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», - заявил Радев в субботу в интервью Darik Radio.

Президент Болгарии отметил, что военная помощь Киеву «означает согласие с позицией», что конфликт «должен вестись до полного поражения одной стороны», что неминуемо и постепенно вовлекает страну «в глобальный конфликт и возможность ядерного самоуничтожения».

Радев также подчеркнул, что его страна «не должна посылать оружия, поддерживая этот конфликт». «Моя обязанность как президента - думать и быть солидарными с большинством болгар», - отметил президент.