Эйнулла Фатуллаев, Сулеймания 19:09

«Нет никакого Курдистана. Все это фикция и политическая болтовня», - с этими словами в центре второго по значимости города Курдской автономии Сулеймании нас встречает один из богатейших людей города, бизнесмен и меценат Таха Расул Ибрагим. Некогда столица курдского княжества в позднем средневековье - Сулеймания или Слемани раскинулась у горных хребтов, восточнее Эрбиля, с особой атмосферой безграничного длиннющего базара, расцвеченного всей палитрой и восточными чудесами, приветливыми улыбками и бодрыми восклицаниями продавцов за прилавками и в кебабных. Из-за углов выступают голубые минареты и узорные купола в духе иранских мечетей.

«В Эрбиле господствуют США и Израиль. Здесь главенствуют – Россия и Иран», - гордо восклицает мой собеседник – двоюродный брат иракского президента Абдул Латифа Рашида – последователя политического клана Талабани. Выпускник британских университетов, рафинированный интеллигент, блестящий специалист в области инженерии и градостроительства Рашид неуютно чувствует себя в кресле президента. Варварские военно-религиозные армии и прокси суннитов и шиитов с глубоким скептицизмом взирают на интеллигентный образ «британской королевы», которого аккуратно подвинули с престола проиранские прокси. «Ирак полностью под влиянием аль-Малики – ставленника Ирана», - уверяют аналитики другого, «черного Курдистана». Почему-то Иран всегда ассоциируется в моем воображении с черным цветом и мрачным средневековьем… И вправду, в городе княжества Бабан, из-за которого издревле по сей день разгорались ирано-турецкие войны, царит совершенно другая аура. Это какой-то другой, непохожий на прежний, новый Курдистан. Будто ураган унес с прилавков и уличных билбордов фотографии лидеров политического клана Барзани, а вместо них появились изображения лидера сопротивления начала ХХ века - Махмуда Барзанджи, роль которого замалчивали эрбильские историки и, конечно же, гордости Сулеймании, покойного президента Ирака Джаляля Талабани… «Богданов (замминистра иностранных дел России, спецпредставитель Путина по Ближнему Востоку – Авт.) рассказывал мне, как поникшие Барзани – Нечираван с Масруром пришли к нему после краха референдума в 2017 году с просьбой о помощи и поддержке. Он их прямо спросил – а почему же до этого не приходили за советом? Богданов с ехидством им сказал - теперь идите и поддержите свой народ, который вы и подтолкнули проголосовать за независимость. Если у вас получится…», - с таким же ехидством пересказывает диалог Таха Расул.

Четверть столетия разделяет курдов от кровопролитной братоубийственной войны, вспыхнувшей между Эрбилем и Сулейманией в борьбе за полноту власти над всем Курдистаном. Ценой огромных усилий Вашингтону удалось посадить за один стол и примирить Барзани с Талабани, но достигнутый в 1998 году хрупкий мир, обусловленный политическим прагматизмом, не искоренил взаимной лютой неприязни. После гражданской войны наступила Холодная война. Прямо на подступах в Сулейманию на таможенно-контрольных пунктах чувствуется недоверие к любому прибывшему из Эрбиля со стороны новых пешмерга, не похожих на тех, которые стоят грудью перед «коридором смерти». Военные в иранском обмундировании с иранскими бородками и советскими АКМ лично проверяют багажники, рассыпают чемоданы и приглашают пройти отдельный паспортный контроль. Администрация Сулеймании выдает отдельное разрешение на пребывание в городе. Надо подойти к окошку местного пограничника, предъявить паспорт и получить новый штамп! Странно, не так ли? Ведь старший сын Талабани – Бафель занимает пост первого вице-премьера в правительстве Масрура Барзани и принимает реалии новой постиракской действительности. Все мои собеседники в Сулеймании усмехаются в ответ на мой наивный вопрос: «Это же формальность. Мы неподконтрольны Эрбилю». То есть Багдад с Хашд аш-Шааби имеют гораздо большее влияние на Сулейманию, чем Эрбиль. Да, Бафель Талабани находится в столице в ранге первого вице-премьера, но младший брат – Кубад является полноценным хозяином региона, вплоть до границы с Ираном.

Что же дальше? «Курдистан никогда не станет независимым, пока два клана не объединятся», - утверждает политолог Нияз Хамид. «А это никогда не произойдет. С 1974 года нет этого единства», - улыбаюсь в ответ. А где же Турция во всей этой сложной игре? «Турция играет на стороне Барзани», - отвечает мой визави. Значит, в Ираке, Турция играет на одном поле с США и Израилем. «Курдистан очень зависит от поставок нефти в Турцию. Даже больше, чем от бюджетных ассигнований Багдада». Все, абсолютно все с недоверием встречают меня в Сулеймании. «Не удивляйтесь, ведь вы гостили у Барзани, а значит приехали от американцев. Здесь вам находиться небезопасно», - откровенничает со мной коллега Шейх Джамал. Новая история Сулеймании непосредственно связана с личностью Джаляля Талабани, которого называют «макиавиллистским политиком Ирака». В истории ближнего Востока сложно найти более противоречивую и многогранную личность – вся его жизнь состоит из сплошных политических зигзагов. Сын религиозного деятеля Талабани отверг путь предков, с 13-летнего возраста бросившись в активное левое движение. И ему удалась головокружительная карьера в партии лидера курдского движения Мустафы Барзани – в 21 год Талабани вошел в руководство партии, посетив Пекин и Москву. Там же в Москве Талабани лично встретился и познакомился с Барзани. Эта встреча не только перевернет жизнь обоих, но станет проклятьем для судьбы всего курдского народа.

Барзани безгранично доверял Талабани. Именно поэтому он и отправил его на переговоры в Багдад. В иракскую столицу на встречу с диктатором полковником Абдул Салам Арефом въехал один Талабани, но оттуда вернулся другой Талабани. Именно так же в 1991 году, после геноцида «Анфаля», Талабани заключит в объятия и поцелует в щеку другого иракского диктатора - Саддама Хусейна, чем вызовет нескончаемые протесты среди курдов. Для таких политиков, как Талабани, политика – всего лишь искусство возможного. Это можно назвать и искусством политического выживания. В 1966 году лидер Пешмерга Сулеймании и Киркука, любимец Барзани – Талабани бежит в Иран, где получает полную поддержку шахского правительства, а затем возвращается в Ирак, создает в Багдаде клонированную «Демпартию», объявив ее истинной и вместе с баасистами начинает громить своих вчерашних однополчан. Первая гражданская война между кланами Талабани и Барзани продолжилась до победы последнего. Саддам Хусейн в 1970 году объявил о признании Курдской автономии. Как поступил Талабани? Он, естественно, сложил оружие, но… вновь оказался в рядах сторонников Барзани. Более того, когда спустя четыре года Саддам Хусейн отменил свое решение и возобновил войну против Курдистанской автономии, Талабани опять встал плечом к плечу с Барзани. Мустафа его принял, простил и они вместе продолжили войну с Саддамом. Вот тогда Барзани и Талабани условно поделили Курдистан на две сферы влияния – Эрбиль и Сулейманию. Но в 1975 году иранский шах, который и активно подпитывал курдское движение, договорился с Саддамом и заключил мирное соглашение. Барзани с Талабани ничего не оставалось как временно покинуть страну. Барзани, у которого к тому же ухудшилось здоровье, уезжает в США, а Талабани бежит в Сирию. И в этот период у Талабани сложилось первое сотрудничество с советской разведкой. При помощи КГБ СССР «мом Джаляль», как курды называли Талабани, то есть «дядя Джаляль», создает марксистско-ленинскую организацию Патриотического союза Курдистана. Вот эта партия по сей день и правит в Сулеймание.

Историки называют Талабани феноменальной личностью, который одновременно умудрился наладить прекрасное сотрудничество с разведслужбами четырех государств – Ирана, СССР, США и Китая… При этом умудряясь периодически договариваться с Барзани и перманентно расходиться с Саддамом. И наоборот! Вот почему после свержения Саддама – новый кондоминиум великих держав остановил свой выбор на Талабани, как компромиссной фигуре в качестве президента Ирака. Только после этого Талабани уступил сыну Мустафы Барзани – Масуду Барзани право возглавить весь Курдистан, но с одной оговоркой, что его партия оставит за собой традиционные сферы влияния… Хотя на самом деле, в войне этих двух кланов ценности и принципы, идейные споры и мировоззренческое расхождение занимали самое последнее место. Война шла за нефть, финансовые потоки и контроль над рынками сбыта. И, конечно же, встав у руля Ирака, Талабани, чья политическая биография состоит из одних метаморфоз, вновь переместился из лагеря сторонников независимости Курдистана на позиции воинственного адепта федерализации Ирака, жестоко подавляя все проявления сепаратизма в родной Сулеймании, где когда-то вел на смерть тысячи партизан во имя объявленной порочной десятилетия спустя идею независимости своего края… И даже его похороны стали проявлением трагического дуализма: жители Сулеймании терялись в догадках – покрыть ли его гроб флагом Ирака или все же знаменем Курдистана? Споры вылились в открытое противоборство. И Талабани проводили в последний путь под сенью двух флагом.