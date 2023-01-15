Арестович: Если кто-то думает, что Украина гарантированно выиграет войну… ВИДЕО
Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил сомнения в победе Украины в войне с Россией.
«Если кто думает, – вот я сейчас неофициальное лицо и могу говорить, что хочу – что мы гарантированно выиграем войну – то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже. Как вы думаете, оценку от (президента Польши Анджея) Дуды – и не только он сказал про решающие месяцы – что неизвестно, выживет ли вообще Украина – думаете она просто так была сказана», - спросил Арестович.