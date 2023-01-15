Кадры сжигания Корана перед посольством Турции в Швеции ВИДЕО
В телеграм-каналах опубликованы кадры сжигания Корана датским активистом Расмусом Палуданом перед посольством Турции в Стокгольме.
Ранее сообщалось, что власти Швеции разрешили лидеру датского ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмусу Палудану публично сжечь копию Корана. Ранее Палудан уже осуществлял подобную акцию.
Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын резко отреагировал на подобные действия шведских властей.