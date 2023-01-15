Азербайджанцы и англичане протестуют перед парламентом Великобритании
Перед зданием парламента Великобритании прошла акция против экологического терроризма, совершенного Арменией на землях Азербайджана.
В акции, организованной координационным советом диаспорских организаций Азербайджана, приняли участие представители диаспоры, азербайджанские студенты, обучающиеся в британских вузах, члены турецкой диаспоры и англичане.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «Остановить экологический терроризм Армении в Азербайджане!», «Остановить уничтожение Арменией окружающей среды на Кавказе», «Остановить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана».
Участники акции подчеркнули также, что мины, установленные Арменией, направлены и против мирных жителей.