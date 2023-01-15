Бахтияру Гаджиеву продлили срок ареста
Продлен срок ареста общественного активиста Бахтияра Гаджиева, сообщил его адвокат Агиль Лайыдж на своей странице в Facebook.
«Срок ареста Бахтияра Гаджиева продлен на месяц, то есть до 28 февраля 2023 года», - написал он.
Бахтияр Гаджиев был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным в Главном управлении полиции Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) УК Азербайджана. Решением Хатаинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 20 дней.