МИД Азербайджана подробно ответил Мирзояну

Деструктивные действия и заявления не служат восстановлению мира в регионе, а в первую очередь они направлены против Армении, заявил начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, комментируя мнение, высказанное министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном армянским СМИ.

«Обвинения министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в адрес Азербайджана в ходе интервью совершенно необоснованны и неприемлемы», - отметил Гаджизаде.

«Заявления о продолжающихся переговорах министра иностранных дел Армении, отказавшейся от участия в третьей встрече с азербайджанской стороной в Москве, которая стала бы продолжением женевской и вашингтонской встреч, лицемерны. Утверждения армянской стороны о том, что целью армянской стороны является мир и безопасность в регионе, абсурдны, так как Армения всеми средствами препятствует предложениям Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе, в том числе открытию всех коммуникаций, продвижению процесса делимитации, подписанию мирного соглашения в кратчайшие сроки, а также продолжает провокации против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - говорится в сообщении МИД.

Использование министром иностранных дел Армении в ходе интервью таких выражений, как «власть Нагорного Карабаха», свидетельствует о том, что эта страна до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану.

В то же время вмешательство в работу Лачинской дороги, являющейся суверенной территорией Азербайджана, служит показателем того, что Армения еще не забыла проводимую в течение 30 лет оккупационную политику. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Карабах признан всем миром территорией Азербайджана.

«Вместо того, чтобы высказывать мнение о том, что Азербайджан до сих пор не ответил на предложения Армении, и вводить международную общественность в замешательство, главе МИД Армении следует обратить внимание на то, от кого поступило первое предложение по подготовке мирного соглашения, кто первым представил базовые принципы, кто представил первый проект по элементам мирного соглашения на женевской встрече, а также в какие сроки Азербайджан и Армения высказывали свои позиции. Тот факт, что Армения, представив в декабре прошлого года свои последние предложения по мирному договору, заявила о готовности немедленно подписать документ на основе этих предложений, продемонстрировал, что эта страна не относится серьезно к переговорному процессу. Армянской стороне следует заявить, готова ли она к встрече вместо манипуляций по процессу. Еще раз хотим подчеркнуть, что азербайджанская сторона выступает за проведение переговоров по мирному соглашению в кратчайшие сроки, и всегда готова к этому», - отметил Гаджизаде.

По словам представителя МИД, министру иностранных дел Мирзояну хорошо известно, как всеми усилиями была предотвращена запланированная встреча между лидерами Азербайджана и Армении в Тбилиси, что Армения до сих пор не ответила на предложения Азербайджана, проявившего конструктивность и представившего с начала декабря проект заявления по возможной встрече:

«В ответ на ряд необоснованных претензий по ситуации вокруг Лачинской дороги, еще раз напоминаем, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления, Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Гарантия безопасности также включает предотвращение злоупотреблений Лачинской дорогой.

Армения, вместо того чтобы предотвращать злоупотребления Лачинской дорогой, вопреки трехстороннему заявлению ввозит в Азербайджан мины нового производства с использованием Лачинской дороги, продолжает снабжение и ротацию армянских сил, которые еще не выведены с территории Азербайджана, организует транспортировку в Армению природных ресурсов, незаконно добытых на территории Азербайджана – эти факты еще раз доказывают, что Армения не заинтересована в выполнении своих обязательств, до сих пор продолжает оккупационную политику в отношении Азербайджана и совершает действия, противоречащие международному праву.

В целом, недавние утверждения министра о том, что Лачинская дорога закрыта, что армянские жители не получают гуманитарной поддержки, а позже расценившего съемку на камеру детей-подростков, возвращающихся из Армении по Лачинской дороге, как акт запугивания - это не что иное, как продукт нездорового воображения. Армянской стороне хорошо известно, как положительно относятся к армянским жителям, обратившимся за поддержкой и помощью к азербайджанской стороне», - сказал он.

Гаджизаде подчеркнул, что в связи с заявлением о возникновении «кризиса» в регионе, призывом к гуманитарному вмешательству ООН, ОБСЕ и других международных субъектов, отметим, что такой призыв Армении, удерживавшей наши территории под оккупацией в течение 30 лет и не выполнявшей четыре резолюции Совета Безопасности ООН, абсурден. «Что касается гуманитарной ситуации, невозможно отрицать факты, свидетельствующие о том, что армянские жители, уклоняющиеся под давлением лиц, представляющих себя лидерами армянских жителей, от поддержки Азербайджана и использования Лачинской дороги, удовлетворяют свои потребности продуктами, перевозимыми за день десятками машин российского миротворческого контингента и Международного Комитета Красного Креста. Все это доказывает, что территория, где проживают армянские жители, не находится в блокаде», - сказал он.