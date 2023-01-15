Телеканал RT France объявил о закрытии
Телеканал RT France объявил о своем закрытии, сообщается в пресс-релизе на сайте телеканала.
«После пяти лет упорной борьбы правящие власти достигли своей цели - закрытия RT France», - говорится в заявлении.
Телеканал финансируется российским правительством преимущественно из государственного бюджета.
RT включает головной англоязычный информационный телеканал RT International, телеканалы RT Arabic, RT en Español, RT France, RT DE, а также документальные каналы RT Documentary на английском языке и RT Doc на русском.
Специалисты в медиасфере характеризуют телеканал как пропагандистский и прямо следующий внешнеполитической линии российского правительства. Из-за обвинений во вмешательстве во внутренние дела ряда зарубежных государств на канал наложены ограничения на деятельность в этих государствах. Канал обвиняется западными политиками и экспертами в распространении пропаганды. После вторжения России в Украину в 2022 году вещание канала заблокировано на территории Европейского союза и в большинстве стран Запада.