Турецкая оппозиция представит программу перехода к парламентской системе правления

Шестипартийная оппозиция Турции объявит своего кандидата в президенты, который будет баллотироваться против действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в феврале, сообщил в пятницу представитель турецкой оппозиции, пишет Daily Sabah.

«Турция приближается к одному из самых значимых выборов в многовековой истории современной республики. В то же время Эрдоган дал понять в среду, что президентские и парламентские выборы состоятся 14 мая, на месяц раньше запланированного срока.

«Имя кандидата в президенты (от шестипартийной оппозиции), вероятно, будет объявлено где-то в феврале», - заявил журналистам Юнал Чевикез, советник лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу.

Шестипартийный альянс стремится сформировать единую платформу. Тем не менее, ему еще предстоит согласовать кандидата, который бросит вызов Эрдогану в борьбе за пост президента. Он привел свою правящую партию справедливости и развития (ПСР) к победе более двух десятилетий назад и с тех пор одерживал последовательные победы.

Партия ПСР в настоящее время баллотируется вместе с Партией националистического движения (ПНД) в рамках Народного альянса.

Две основные оппозиционные партии Турции, Народно-республиканская партия (НРП) и правоцентристская националистическая Хорошая партия (IP) объединились с четырьмя меньшими партиями - исламистской Партией счастья, Партией будущего, созданной экс-премьером страны Ахметом Давутоглу, Демократической партией и Партией демократии и прогресса под платформой, которая обещает возвращение к парламентской системе правления в случае избрания.

По словам Чевикеза, лидеры шести оппозиционных партий обнародуют 30 января в двух документах свои предложения по переходному периоду к парламентской системе и свою правительственную программу», - пишет издание.