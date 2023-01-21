Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств для членства в НАТО

Швеция нарушила свои обязательства перед Анкарой по процессу членства в НАТО, заявили в МИД Турции. В ведомстве также решительно осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме, отметив, что не видят со стороны Швеции шагов по борьбе с терроризмом.

«Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму», — говорится в заявлении.

21 января шведский радикал Расмус Палудан сжег Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Анкара последовательно блокирует вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре.