Германия может поставить Украине 19 танков Leopard 2

По его информации, Министерство обороны ФРГ с начала лета 2022 года располагало подробным списком различных моделей Leopard, которые имеются в распоряжении Бундесвера. В нем также указано, какие модели могут быть рассмотрены для поставок в Украину. Согласно документу, как пишет Der Spiegel, всего в Бундесвере имеется 312 танков Leopard 2 различных моделей. При этом 99 находились в ремонте в мае прошлого года, а один списан.

Если правительство Германии сможет согласиться на поставку боевых танков Киеву, немецкие модели Leopard 2A5, как отмечает издание, могут быть объединены с моделями Leopard 2 из других европейских стран, таких как Польша. Тот факт, что боевые танки Бундесвера, вероятно, теперь доступны для поставки в Украину, как резюмирует издание, оказывает давление на нового главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.