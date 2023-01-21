Бердымухамедов объявлен национальным лидером Туркменистана

Парламент Туркменистана реорганизовали в однопалатный, пишут зарубежные СМИ.

Экс-президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову присвоили статус национального лидера. Он также возглавит высший орган народной власти – Халк маслахаты.

21 января состоялось совместное заседание обеих палат парламента Туркмении - Халк маслахаты и Меджлиса, нижней палаты парламента, с участием представителей общественности, на котором обсудили реорганизацию органов власти.