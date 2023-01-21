Российская армия попыталась продвинуться в Запорожье

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил информацию о том, что российские войска пытаются наступать на Запорожском направлении. Ранее об активизации действий в этом направлении сообщало Минобороны России.

«Силы РФ вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжают попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях держат оборону.

Российская армия не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От минометного и артиллерийского огня сил РФ пострадали населенные пункты в Сумской и Харьковской областях», - говорится в сводке украинского Генштаба.