В Украине задержали и.о. министра
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало заместителя министра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского, который был назначен и.о. министра в ноябре 2022 года, по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщается на странице ведомства в Facebook.
«Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского, исполняющего обязанности министра развития общин и территорий Украины, за хищение бюджетных средств», - рассказали в министерстве, отметив, что оказывают полное содействие следствию.
Ведомство добавило, что Лозинского задержали после обысков НАБУ. Отмечается, что и.о. министра освободят от занимаемой должности. Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков уже распорядился о подготовке документов о его увольнении.