Около 100 тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве
Около 100 тыс. человек собрались около правительственного комплекса в Тель-Авиве на акцию протеста, вызванную судебной реформой.
Уточняется, что среди участников акции — лидер оппозиции Яир Лапид, который ранее заявил, что это «протест на благо страны».
8 января тысячи противников нового правительства Израиля, возглавляемого лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, провели акцию протеста в центре Тель-Авива против продвигаемой министром юстиции Яривом Левиным юридической реформы.