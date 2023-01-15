Названа дата следующего «Рамштайна»

Следующее заседание в формате «Рамштайн» будет авиационным и состоится в феврале 2023 года. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

«По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот «Рамштайн» создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать «бронетанковым Рамштайном». И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий «Рамштайн» будет авиационный», - заявил Сибига.

Предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн-8») состоялось 20 января 2023 года. Западные союзники не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников назвал этот «Рамштайн» замечательной встречей друзей. Он подчеркнул, что, кроме озвученной военной помощи Украине, «некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями», поэтому результатом встречи он очень доволен.