Баскетбольная лига Азербайджана: уйдет ли в отрыв НТД?
Сегодня двумя матчами завершится 14-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В спортивном центре «Серхедчи» состоятся игры «Серхедчи» - «Гянджа» (время начала - 17:30) и НТД – «Нефтчи» (20:00).
Оба матча будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Напомним, в двух первых матчах 14-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Сабах» - «Олимпик» - 77:72, «Зирвя» - AAAF - 76:100.
Независимо от сегодняшних матчей лидером останется НТД. При этом у команды Тахира Бахшиева есть шанс уйти в отрыв. Для этого НТД нужно одержать победу над «Нефтчи» и, чтобы при этом «Серхедчи» уступил «Гяндже».
Турнирное положение:
1. НТД – 23 очка (13 матчей)
2. AAAF – 23 (14)
3. «Сабах» - 23 (14)
4. «Серхедчи» - 22 (13)
5. «Гянджа» - 21 (13)
6. «Нефтчи» – 18 (13)
7. «Зирвя» - 16 (14)
8. «Олимпик» - 16 (14).