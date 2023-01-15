В доме Байдена нашли новую порцию секретных документов

Следователи американского Минюста в ходе обыска в доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр обнаружили еще одну партию секретных материалов, сообщает CNN со ссылкой на адвоката президента Боба Бауэра.

Обыск Минюста длился почти 12 часов, сообщил адвокат. Изъятые документы касаются работы Байдена сенатором и вице-президентом. Также специалисты забрали написанные от руки записки, которые были сделаны во время работы вице-президентом, передает телеканал.

При обыске присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, но не сам президент или его жена Джилл. Минюст просил юристов заранее не публиковать информацию об обыске.

В январе юристы Белого дома обнаружили в доме Байдена в Делавэре партию секретных документов в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне. Генпрокурор США Меррик Гарленд назначил специального прокурора Роберта Гура для расследования обращения Байдена с секретными документами.

Летом 2022 года секретные бумаги нашли в резиденции предыдущего президента США Дональда Трампа во Флориде.