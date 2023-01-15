Отношения Анкары и Стокгольма ухудшаются

По его словам, хотя в стране есть широкая свобода выражения мнений, это не значит, что власти поддерживают все эти мнения...

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отреагировал на проведение у посольства Турции в Стокгольме акции с сожжением Корана.

«Исламофобские провокации ужасны. Швеция имеет широкую свободу выражения мнений, но это не означает, что правительство Швеции или я поддерживаем высказанные мнения», - написал Билльстрём в Twitter.

На фоне переговоров о ратификации Турцией соглашения о вступлении Швеции в НАТО сожжение Корана стало причиной ухудшения отношений Анкары и Стокгольма.

В субботу, 21 января, в МИД Турции заявили, что Швеция нарушила свои обязательства перед Анкарой по процессу членства в НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве также решительно осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме перед турецким посольством, отметив, что не видят со стороны Швеции шагов по борьбе с терроризмом.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которые ранее опубликовало Anadolu, «сожжения любой иной книги или нападки на другую религию в Швеции не допускают, но как только речь заходит о Коране, сразу ссылаются на некие права и свободы граждан». Чавушоглу подчеркнул, что никто не вправе оправдывать антиисламскую провокацию «проявлением свободы слова».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале также прокомментировал проведение перед посольством Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. По его мнению, мероприятие в действительности было «одобрено и проплачено политическими силами». «В шведском Стокгольме какая-то мразь, являющаяся по совместительству лидером датской сатанистской партии, сожгла перед посольством Турции священный Коран. ...На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста», - написал Кадыров.

Публичное сожжение Корана перед турецким посольством провел лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он критиковал НАТО, Турцию, а также продемонстрировал карикатуру на Пророка Мухаммеда. Анкара осудила проведение акции и назвала это «открытым нарушением» меморандума о вступлении в НАТО. Турция на этом фоне отменила визит министра обороны Швеции. Стокгольм в свою очередь заявил, что не поддерживает исламофобию, но в стране действует «широкая свобода мнений».