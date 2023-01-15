Пригожина на Западе назвали «Распутиным 2.0»

Как и Григорий Распутин во время правления Николая Второго, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сейчас имеет влияние на российскую власть, хотя и не занимает официальной высокой должности. К такому выводу пришел журналист Financial Times Тони Барбер, он приводит в пример то, что президент РФ Владимир Путин «позволил Пригожину и его ЧВК расширить роль в конфликте».

Издание пишет, что различия между этими фигурами тоже очевидны хотя бы потому, что Распутин считался «святым старцем» и имел влияние преимущественно не на Николая Второго, а на его супругу в связи с болезнью их сына цесаревича и наследника престола Алексея.

Но FT, анализируя «рост влияния Евгения Пригожина», видит пересечение с Распутиным в непубличности проектов Пригожина, который долгое время официально отрицал связь и с ЧВК «Вагнер», и с Агентством интернет-исследований, которую ФБР называет «фабрикой троллей». Кроме того, Пригожин позволяет себе критиковать военное командование и власти, указывает британское издание.

Financial Times напоминает, что Пригожин опровергал наличие у него политических амбиций и электоральных планов: «При этом в оборонном комитете Госдумы ранее предполагали, что ветераны «Вагнер», в том числе из бывших заключенных, могли бы послужить стране, в том числе в политике».