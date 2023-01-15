В ISW рассказали о потерях России в Украине

Россия менее чем за год войны в Украине потеряла солдат почти столько же, сколько США за восемь лет во Вьетнаме, говорится в отчете американского Института изучения войны.

По мнению аналитиков, по состоянию на 20 января общие потери российских военных в Украине оцениваются в 188 тысяч человек, что предполагает возможную гибель 47 тысяч россиян менее чем за год.

"Историческое соотношение раненых и убитых на войне составляет 3:1, что указывает на то, что российские потери в Украине сейчас близки к общему числу погибших США во Вьетнамской войне", - говорится в отчете Института.

Аналитики ссылаются на данные Национального архива США, согласно которым число погибших во Вьетнамской войне составило примерно 58 тысяч человек за восемь лет боев.