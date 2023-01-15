Согласно сообщению местных СМИ, при пожаре погибли Зульфия Бабаева, Эмин Бабаев, Рауф Бабаев (члены одной семьи) и Рустам Бабашев.

Установлены личности погибших в результате пожара в зоне отдыха Park Qusar.

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В Гусаре в одном из коттеджей, расположенных на территории зоны отдыха Park Qusar, произошел пожар, в котором погибли четыре человека, пострадали шесть.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на горячую линию «112» министерства поступила информация о пожаре в коттедже. На вызов выехали подразделения Государственной противопожарной службы МЧС.