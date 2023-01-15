Володин угрожает...

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По версии Володина, решения Вашингтона и Брюсселя "ведут мир к страшной войне" и "совсем иным боевым действиям". Он также намекнул на готовность России использовать ядерное оружие.

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - написал он.

На этой неделе в Германии состоялась очередная встреча союзников в формате "Рамштайн", созданном после российского вторжения в Украину. В преддверии саммита было объявлено о крупных поставках вооружения Киеву. В частности, новая партия вооружений от США на 2,5 млрд долларов включает в себя 90 бронетранспортеров Stryker, 59 боевых машин пехоты Bradley, боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, 8 систем противовоздушной обороны Avenger и 350 машин HMMWV и т.д.