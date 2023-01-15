Американские аналитики рассказали, почему оборона Бахмута важна для Украины

Если бы Украина позволила российским войскам легко взять Бахмут, она заплатила бы в итоге цену гораздо больше той, чем платит сейчас за его оборону. Такой вывод содержится в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW).

"Бахмут сам по себе не имеет оперативного или стратегического значения, но, если бы российские войска взяли его сравнительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину спешно оборудовать оборонительные позиции на менее благоприятной местности", - считают эксперты ISW.