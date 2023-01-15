Американские аналитики рассказали, почему оборона Бахмута важна для Украины
Если бы Украина позволила российским войскам легко взять Бахмут, она заплатила бы в итоге цену гораздо больше той, чем платит сейчас за его оборону. Такой вывод содержится в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW).
"Бахмут сам по себе не имеет оперативного или стратегического значения, но, если бы российские войска взяли его сравнительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину спешно оборудовать оборонительные позиции на менее благоприятной местности", - считают эксперты ISW.
В институте отметили, что украинские войска ранее использовали аналогичную модель постепенного истощения россиян, из-за чего в погоне за незначительными тактическими успехами их операции в определенных районах завершались после месяцев больших потерь личного состава и техники. Так, в начале лета 2022 года российские войска месяцами пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске, и захватили Лисичанск только после контролируемого ухода украинцев из этого района. Однако вскоре оказалось, что захват Лисичанска не принес российским военным оперативных успехов, российское наступление в этом районе фактически захлебнулось. Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату - российские силы перебрасывают в этот район военных и технику с мая 2022 года, но пока не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении.
Сейчас, по оценкам ISW, украинские силы фактически удерживают российские войска и технику в районе Бахмута, направляя туда же все внимание российского командования. Таким образом они не дают России продолжать наступление в других районах. Основная причина, по которой Украина не может воспользоваться этой ситуацией, заключается в слишком медленных поставках оружия от союзников, считают в ISW.