Тофик Ягублу вышел на свободу
Член партии «Мусават» Тофик Ягублу вышел на свободу ввиду истечения срока административного ареста. Об этом в соцсетях сообщила его дочь Нигяр Хази.
Она указала, что ее отец направляется домой.
Отметим, что 23 декабря прошлого года в отношении Тофика Ягублу был составлен административный протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках. Согласно решению Сабаильского районного суда, Ягублу был арестован в административном порядке на 30 суток.