«Антииндийский мусор»: Индия запретила фильм BBC о премьере Моди

Власти Индии запретили распространение документального фильма BBC, посвященного беспорядкам в индийском штате Гуджарат в 2002 году и роли премьер-министра Нарендры Моди в тогдашних событиях. В своем Twitter советник Министерства информации и вещания страны Канчан Гупта сообщил, что любые фрагменты ленты или ссылки на нее, опубликованные на YouTube или в Twitter, будут заблокированы в соответствии с индийскими законами.

По словам Гупты, фильм India: The Modi Question («Индия: Вопрос Моди») — это «враждебная пропаганда и антииндийский мусор, замаскированный под документальное кино».

Он уточнил, что власти уже заблокировали более 50 твитов со ссылками на этот материал. Гупта также обвинил корпорацию BBC в недостатке объективности и «колониальном мышлении».

Беспорядки в Гуджарате в 2002 году вспыхнули после того, как загорелся поезд с паломниками-индуистами, в результате чего погибли 59 человек. В поджоге обвинили мусульманина, после чего в штате начались погромы и столкновения между радикальными индуистами и мусульманами. По официальным данным, в них погибли 790 мусульман и 254 индуиста. Еще 223 человека были признаны пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 2,5 тыс. человек.

Нынешний премьер-министр Индии Моди в то время возглавлял правительство Гуджарата. Его обвиняли в том, что он не сумел остановить беспорядки. Однако специальная комиссия Верховного суда Индии, созданная для расследования, не нашла достаточных оснований, чтобы предъявить министру обвинения.