Финляндия заморозила российские активы почти на €200 миллионов
Финляндия заморозила активы российских компаний и физических лиц на 187 млн евро. Об этом сообщает издание Yle.
Делами конфискации и управления замороженными активами россиян в Финляндии занимается Управление по взысканию долгов. "Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", – пояснила начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.
В Финляндии самым известным российским олигархом из санкционного списка ЕС является Геннадий Тимченко. Ему принадлежит арена Helsinki-halli (бывшая Hartwall Arena) в Хельсинки.