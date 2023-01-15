Украинцы ударили по казарме с россиянами под Бахмутом добавлено видео
Силы обороны Украины ударили из артиллерии по казарме с российскими военными на Бахмутском направлении.
Согласно сообщению украинских СМИ, российские солдаты пытались спрятаться в двухэтажном здании. Украинские военные подождали, когда россияне в полном составе зайдут в казарму, и открыли артиллерийский огонь.
Утверждается, что некоторым россиянам удалось избежать первого удара, но, когда они пытались спастись в здании рядом, ВСУ ударили еще раз. Детонация боеприпасов, которые россияне разместили на территории казармы, привела к распространению пожара.