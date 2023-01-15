Кремль окружают «Панцирями»
Систему ПВО установили на здании Главного управления МВД РФ по Москве, пишет Meduza.
Это уже третий ракетный комплекс, который появился рядом с Кремлем в последние дни, отмечают СМИ.
Ранее российские телеграм-каналы опубликовали фото, на которых, предположительно, видно, что на крышах двух административных зданий в Москве устанавливают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Утверждалось, что на одном из опубликованных фото «Панцирь» появился на крыше Минобороны России. Другое фото сделано рядом со станцией метро «Таганская». На крышу, предположительно, люди в военной форме с помощью строительного крана подняли то, что похоже на «Панцирь». Также сообщалось, что комплекс ПВО был замечен недалеко от резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эти сообщения, переадресовав все вопросы Минобороны РФ.