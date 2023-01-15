Умерла заслуженная артистка Тунзаля Алиева

После продолжительной болезни на 49-м году жизни умерла заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева, сообщили местные СМИ.

Тунзаля Алиева окончила Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Работала в Гянджинском государственном театре кукол и Гянджинском государственном драматическом театре, а также в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы.

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, популярность ей принесло участие в шоу-программе Çal-Çağır, где она выступала в образе Топпуш баджи.