Разведка Британии о планах Шойгу

Россия готовится к усиленной военной угрозе на протяжении еще многих лет после завершения войны в Украине, полагает британская военная разведка.

"Планы Шойгу сигнализируют, что российское руководство с высокой вероятностью оценивает, что повышенная неядерная военная угроза сохранится многие годы и после нынешней войны с Украиной. Однако России с высокой вероятностью будет трудно укомплектовать и оснастить это запланированное расширение штатов", - пишет военная разведка Великобритании.

17 января российский министр обороны Сергей Шойгу объявил о планах увеличить численность армии до полутора миллионов человек за период с 2023 по 2026 годы. Это приращение в 11% к объявленному всего несколько месяцев назад увеличению штатной численности до 1,35 млн. Также Шойгу объявил о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, что, как указывают британские военные, означает "частичное возвращение к организации сил на западе России в советскую эпоху". В Карелии, у границы с Финляндией, планируется создать новый армейский корпус.