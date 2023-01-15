О погоде на понедельник

В понедельник, 23 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Утром и ночью местами слабый туман, прогнозируется северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно сообщению, температура воздуха на полуострове и в Баку ночью составит 3-6, днем 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность - на уровне 65-75%.

В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков, однако ночью и утром местами возможны осадки, в горных районах - снег. Температура воздуха ночью 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза. Ночью и утром на дорогах в горных районах ожидается гололедица.