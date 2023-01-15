Саудовская Аравия откажется от доллара в торговле?

Саудовская Аравия собирается отказаться от монополии американского доллара в торговле. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам министра, Саудовская Аравия, кроме доллара США, открыта для торговли другими валютами. Его слова передает портал Yahoo News.

«Нет каких-либо проблем с обсуждением, как именно мы урегулируем наши торговые соглашения, будь то в долларах США, саудовском риале или евро», — указал министр.

Саудовская Аравия высказала намерение отказаться от доллара в торговле впервые за 48 лет.