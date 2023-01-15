Евросоюз избавился от энергозависимости от России

Евросоюз смог полностью избавиться от энергетической зависимости от России. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью газете Diario.

Он отметил, что цены на энергоносители вернулись к показателям до начала вторжения России в Украину.

«Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами», - сказал глава европейской дипломатии.

«Мы прошли чрезвычайно напряженную фазу роста цен, но они вернулись к довоенным значениям. Цена на мегаватт-час вернулась к довоенной цене, которая и так была очень высокой, потому что до войны Путин манипулировал ценами на газ. Но резкий пик в августе во многом был вызван спекулятивной напряженностью на рынках», - добавил Боррель.

Он дополнил, что напряженность на энергетическом рынке уже нельзя связывать с войной в Украине. По его словам, соотношения цен на газ и электроэнергию - структурная проблема энергетики ЕС.

В начале 2023 года цены на газ в ЕС стали снижаться из-за теплой зимы, высокой заполненности хранилищ газа и увеличения выработки электроэнергии ветряными электростанциями. 17 января цены на газ впервые с августа 2021 года опустились ниже $600 за тыс. куб. м. На торгах в пятницу, 20 января, стоимость энергоносителя выросла на 12%, до $760 за тыс. куб. м.