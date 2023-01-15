Новая скандальная провокация PKK в Швеции

Anadolu сообщает, что в субботу, 21 января, сторонники РКК/YPG собрались на площади Норра Банторгет в Стокгольме и потребовали отмены соглашения, которое Швеция заключила с Турцией в процессе вступления в НАТО.

Сторонники PKK/YPG развернули плакат в поддержку ее главаря Абдуллы Оджалана, а также подвесили на дерево манекен с лицом, напоминающим президента Турции. Под контролем полиции они прошли маршем в район Медбаргаре Плацен.

Это не первая провокация РКК/YPG в Швеции против Турции и ее президента, напоминает Anadolu. 11 января в Стокгольме они повесили за ноги манекен, напоминавший президента Турции, и распространили видео провокации в соцсетях. В связи с этим посол Швеции в Анкаре был вызван в МИД, где ему предъявили недопустимость подобных провокаций.