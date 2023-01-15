Украинская армия о приближающемся крахе России

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - указал Скибицкий.

Решающим моментом в войне Украины с Россией станет весна и начало лета нынешнего года. После этого этапа можно будет говорить о сроках окончания войны, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Delfi.ee.

Он считает, что новое нападение россиян на Киев из-за Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, поскольку россиян больше волнует Крым.

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны", - уверяет Скибицкий.

При этом на уточняющий вопрос журналиста, какова вероятность того, что война закончится в 2023 году, представитель украинской разведки рекомендовал "не заглядывать так далеко". "Мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается", - добавил Скибицкий.

Также, по его словам, главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредоточено в двух областях - Донецкой и Луганской, которые россияне пытаются полностью оккупировать.

"Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. Они не смогли выполнить свою главную задачу, с которой начинали так называемую "спецоперацию" - полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области", - рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что главное поле боя будет в Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар.