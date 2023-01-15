Как сообщает Associated Press, вечером 21 января несколько сотен протестующих прошли маршем по одной из улиц города. Некоторые из них, скрыв лица масками, собрались у здания полиции, бросали камни в окна, а также подожгли полицейский автомобиль. Губернатор Джорджии, республиканец Брайан Кемп пообещал наказать участников погрома. «Насилие и незаконное уничтожение собственности не являются формами протеста. Это преступления», — написал он в своем Twitter.

18 января полицейские застрелили 26-летнего активиста, известного под именем Тортугита (Tortuguita). Власти утверждают, что этот человек выстрелил в офицера, ранив его в живот, и был убит ответным огнем. Инцидент произошел во время разгона лагеря протестующих на месте, где запланировано строительство учебного центра общественной безопасности.

Экоактивисты уже год протестуют против строительства центра, который они называют «полицейским городом». По утверждению активистов, из-за строительства будет вырублено так много леса, что это нанесет вред окружающей среде.

Бюро расследований штата Джорджия (GBI) сообщило, что во время рейда по лагерю протестующих, который прошел 18 января, были изъяты пневматические винтовки, файеры, холодное оружие и противогазы. Семь человек арестовали по обвинению в домашнем терроризме и преступном вторжении. Власти утверждают, что ни один из них не является резидентом штата.