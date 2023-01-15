Израиль заказал у США эскадрилью новых F-15
Власти Израиля передали ВВС США официальный запрос на покупку эскадрильи боевых самолетов F-15 EX нового поколения и модернизацию эскадрильи F-15I, находящихся на вооружении ВВС Армии Израиля, сообщили израильские СМИ.
В общей сложности планируется закупка 25 самолетов и модернизация такого же количества самолетов на заводе Boeing в Сент-Луисе.
В течение ближайшего года стороны должны согласовать авионику и вооружение, которые будут установлены на новых самолетах. Двигатели будут закупаться не у Boeing, а напрямую у одного из производителей (P&W или GE), переговоры по ним будут вестись отдельно.
Самолеты F-15 EX отличаются большей дальностью полета, способностью нести больше различных вооружений, большей выживаемостью.