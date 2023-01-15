Бойня в Калифорнии на праздновании Китайского Нового года

Как минимум 10 человек убиты и 9 получили ранения в Монтерей-Парке (штат Калифорния, США), где неизвестный открыл огонь по толпе во время празднования Нового года по китайскому лунному календарю. На место прибыли усиленные наряды полиции, дороги перекрыты, передают зарубежные СМИ.

Стрельба произошла 21 января в 22:30 по местному времени в районе, где находятся азиатские рестораны. По данным издания, тела большинства жертв были обнаружены внутри одного из заведений.

Как сообщает BNO News, в результате происшествия погибли десять человек. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.

Полиция США пока не сообщала точное число жертв и пострадавших. Подозреваемый, по предварительным данным, до сих пор не задержан.