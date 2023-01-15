Миссия ООН невыполнима в Карабахе горячая тема
Несколько дней назад в армянской прессе промелькнуло сообщение о телефонном разговоре главы МИД Армении Арарата Мирзояна с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Казалось бы, факт сам по себе вполне рядовой и не заслуживающий особого внимания, если бы не тема упомянутого телефонного разговора, в ходе которого, как пишут армянские СМИ, «стороны обсудили необходимость отправки в Карабах миссии ООН для сбора фактов».
Никаких подтверждений этой информации из канцелярии генсека ООН пока не поступало. Надеемся, и не поступит. Поскольку с трудом верится, что Антонио Гутерриш, бывший лидер португальских социалистов и глава Социнтерна, а ныне главный миротворец планеты, мог обсуждать делегирование миссии ООН на суверенную территорию Азербайджанской Республики, во-первых, не поставив об этом в известность её руководство, а, во-вторых, с представителем страны, которая тридцать лет держала под оккупацией часть азербайджанских земель.
В то же время, полностью исключить вероятность того, что армянские журналисты не передернули факты, как они это порой делают, тоже нельзя. Но если генсек ООН действительно обсуждал с армянским министром эту тему, то возникает логичный вопрос: какова в таком случае вероятность того, что Антонио Гутерриш согласится с аргументацией главы МИД Армении и направит в Карабах «проверочную» миссию?
К слову, вопрос далеко не риторический. Особенно если учесть, что Организация Объединенных Наций, которую Гутерриш возглавляет последние шесть лет, благополучно «забыла» о так и не выполненных Арменией резолюциях Совета Безопасности, по сей день отказывается фиксировать вандализм армянских военнослужащих на оккупированных территориях, а также продолжает «не замечать» нарушения прав почти миллиона азербайджанских беженцев.
Впрочем, и сам генсек ООН, будем объективны, в особом интересе к последствиям тридцатилетней оккупации азербайджанских земель замечен не был. В противном случае агентства ООН озаботились бы оказанием помощи Азербайджану в разминировании и возрождении освобожденных территорий, а не подыгрыванием армянским диаспорам в их провокациях, связанных с подрывом регионального мирного процесса и ущербным муссированием пресловутого «карабахского вопроса».
И, тем не менее, хочется верить, что армянские коллеги и на этот раз выдали желаемое за действительное, и что Антонио Гутерришу хватило политической мудрости не принимать всерьез бредовую идею Арарата Мирзояна об отправке в Карабах «проверочной» миссии ООН и последовать совету искушенных переговорщиков, в соответствии с которым хороший дипломат всегда помнит, что он должен забыть.
Кстати, это же правило не лишне освежить в памяти и Арарату Мирзояну!
В противном случае нам останется лишь напомнить Антониу Гутерришу, что Азербайджан, освободивший два года назад свою землю от тридцатилетней оккупации, стал единственной страной в мире, выполнившей резолюции Совбеза ООН без помощи ООН.
Если же генсек Гутерриш хочет обсудить планы ООН, связанные с суверенной территорией Азербайджанской Республики, то куда разумнее делать это с полномочными представителями Азербайджана, а не Армении.