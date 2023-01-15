Казалось бы, факт сам по себе вполне рядовой и не заслуживающий особого внимания, если бы не тема упомянутого телефонного разговора, в ходе которого, как пишут армянские СМИ, «стороны обсудили необходимость отправки в Карабах миссии ООН для сбора фактов».

Никаких подтверждений этой информации из канцелярии генсека ООН пока не поступало. Надеемся, и не поступит. Поскольку с трудом верится, что Антонио Гутерриш, бывший лидер португальских социалистов и глава Социнтерна, а ныне главный миротворец планеты, мог обсуждать делегирование миссии ООН на суверенную территорию Азербайджанской Республики, во-первых, не поставив об этом в известность её руководство, а, во-вторых, с представителем страны, которая тридцать лет держала под оккупацией часть азербайджанских земель.

В то же время, полностью исключить вероятность того, что армянские журналисты не передернули факты, как они это порой делают, тоже нельзя. Но если генсек ООН действительно обсуждал с армянским министром эту тему, то возникает логичный вопрос: какова в таком случае вероятность того, что Антонио Гутерриш согласится с аргументацией главы МИД Армении и направит в Карабах «проверочную» миссию?

К слову, вопрос далеко не риторический. Особенно если учесть, что Организация Объединенных Наций, которую Гутерриш возглавляет последние шесть лет, благополучно «забыла» о так и не выполненных Арменией резолюциях Совета Безопасности, по сей день отказывается фиксировать вандализм армянских военнослужащих на оккупированных территориях, а также продолжает «не замечать» нарушения прав почти миллиона азербайджанских беженцев.